Vigília Pascal celebra a ressurreição de Cristo neste sábado

À noite e com luzes apagadas, o fogo acenderá as velas que iluminarão o caminho de sacerdotes e fiéis católicos dentro da Catedral do Divino Espírito Santo, no início da Missa da Vigília Pascal, neste sábado (19). Presidida pelo bispo diocesano de Bauru, dom Rubens Sevilha, a celebração ocorre a partir das 19h e marca o fim do Tríduo Pascal, que relembra a Paixão, morte e ressurreição de Jesus.

"É uma missa diferente, muito bonita. É a única vez no ano que, na liturgia católica, se abençoa o fogo. A missa começa na área externa da Catedral com o fogo que acenderá as velas e estas iluminarão o caminho dentro da igreja, que estará no escuro, simbolizando a morte, a escuridão do mundo. Então, as luzes são acesas, simbolizando a luz de Cristo vivo, a luz que vence a morte", detalha o bispo, destacando que o momento relembra a ressurreição de Cristo e representa o ponto alto da Semana Santa. Já no domingo, ocorrem as missas nos horários tradicionais, às 7h30, 10h e 19h, que podem variar em outras paróquias. Neste dia, dom Rubens celebrará missa às 10h no Mosteiro Imaculada Conceição e São José, em Piratininga. Ele explica que a Semana Santa, iniciada no Domingo de Ramos (13), tem o objetivo de fortalecer a fé e a esperança dos fiéis. "A mensagem principal é que, mesmo diante da violência sobre Cristo, da traição, decepção, tudo vai finalizar na vida que vence a morte, no bem que vence o mal, com início de uma nova humanidade, uma nova história. Significa que, nos nossos momentos de sofrimento, de dificuldades, temos essa força de Deus, que sempre vai vencer o mal, a morte, porque a vida vence", destaca.

Ecologia e esperança

As celebrações também reforçam dois temas importantes: a ecologia integral e a esperança. Isso porque a Semana Santa também marca o fim da Campanha da Fraternidade, realizada durante a Quaresma, período litúrgico que precede a Páscoa.