Chocolovers: veja como evitar exageros e aproveitar a Páscoa

Páscoa é uma época de encontros familiares, com amigos de longa data e de muita fartura à mesa para parte da população. Por isso, é importante manter um certo controle para não exagerar, principalmente, no consumo do chocolate. E a palavra chave para conseguir é: equilíbrio. Essa é a principal recomendação do médico Thiago Viana, que ainda explica algumas estratégias para conseguir passar o feriado de maneira mais saudável.

O médico destaca os problemas do exagero no consumo do doce. "O chocolate tem muito açúcar e gordura, e esse excesso afeta a glicose no sangue, o que pode gerar sensação de cansaço, dor de cabeça e até irritabilidade depois do pico de energia. Por isso, é bom controlar o consumo e diminuir as quantidades diárias", diz Viana, que ainda oferece algumas dicas como trocar o chocolate ao leite pelo meio amargo, consumir o doce depois das refeições e não deixar barras e ovos de Páscoa à vista para diminuir os riscos do alto consumo.

Calorias e Gordura

Uma das orientações do médico é consumir mais chocolate meio amargo, que entre os benefícios estão a menor adição de açúcar e maior de cacau, além de ser rico em antioxidantes, ajudar a proteger o coração, melhorar o humor e até a memória. "Ele também pode ajudar na circulação do sangue e na saúde do cérebro. Mas claro, mesmo o meio amargo deve ser consumido com moderação, porque ainda tem calorias e gordura", diz.