Arraiá Aéreo chega aos 10 anos unindo ciência, cultura e aviação

Nos dias 7 e 8 de junho, Bauru recebe o Arraiá Aéreo - Inspirando Gerações, considerado o maior evento aéreo civil do Brasil. Realizado pela Fundação Astronauta Marcos Pontes, com apoio da Prefeitura Municipal e em parceria com o Aeroclube de Bauru, o evento chega à sua 10ª edição como uma tradição no calendário oficial da cidade, reunindo mais de 100 mil pessoas e movimentando o turismo regional.

Desde sua criação, o Arraiá Aéreo - Inspirando Gerações une aviação, ciência, tecnologia, cultura e educação em uma experiência completa. Na edição deste ano, o público poderá conferir novamente uma programação diversificada, com shows aéreos, balonismo, paraquedismo e outras que estão em negociações.

Entre as atrações já confirmadas está a exibição da réplica em tamanho real do 14 Bis, que volta ao evento após ser um dos destaques em edições anteriores. A aeronave estará em exposição para fotos e interação com o público, e o empresário e piloto Alan Calassa, idealizador do projeto, estará presente para conversar com os visitantes e compartilhar detalhes sobre a construção e o voo histórico da réplica.