Jesus, mulher e filhos

Em toda Semana Santa ressurgem as "teorias conspiratórias" sobre a vida de Jesus Cristo e, em especial, sobre a possibilidade de ele ter sido casado.

Os Manuscritos do Mar Morto e fragmentos de evangelhos apócrifos levantam indícios de que Jesus foi casado com Maria Madalena com quem teria tido dois filhos: Sara e Tiago. Nos evangelhos do Novo Testamento, Maria Madalena é apresentada como uma mulher a quem Jesus curou da possessão do demônio. Mateus, Marcos, Lucas e João a apresentam como uma seguidora de Jesus, testemunha da sua crucificação, e três dias depois a primeira a vê-lo vivo na Ressurreição. Diz um pesquisador em documentário do Discovery Channel, que Maria Madalena nunca foi chamada de prostituta pelos apóstolos. Essa ideia se originou no século VI, quando o Papa Gregório I assim identificou a mulher que lavou os pés de Jesus com seus cabelos.

As teorias conspiratórias inspiraram o escritor inglês Dan Brown, em "Código Da Vinci". Ajudaram a vender trinta milhões de exemplares do livro e a transformar sua obra em filme de sucesso. Maria Madalena teria fugido para a França, com a filha Sara, enquanto Tiago foi para a Escócia com José de Arimatéia, o homem que colheu em um cálice o sangue de Jesus crucificado. Seria essa a razão de existirem na França tantas igrejas em homenagem a Maria Madalena.