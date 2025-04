Nando Reis fará show gratuito na Arena Paulo Skaf em Bauru

Um dos maiores nomes do rock nacional e da Música Popular Brasileira (MPB), o cantor e compositor Nando Reis fará show gratuito no dia 16 de maio, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Promovido pelo Sesi, o evento trará à cidade a turnê “Nando Hits”, na qual o artista apresenta seus grandes sucessos.

Os fãs podem esperar pelas mais famosas canções do músico, como “O Segundo Sol”, “Luz dos Olhos”, “Relicário” e “All Star”, além das compostas em grandes parcerias, como “Dois Rios”, com Samuel Rosa e Lô Borges, “Onde Você Mora”, com Marisa Monte, “Na Estrada”, com Carlinhos Brown e Marisa Monte e “Pra Dizer Adeus”, clássico dos Titãs assinado com Tony Bellotto.

O show integra a agenda cultural de maio do Sesi Bauru, divulgada nesta quarta-feira (30). Os ingressos para o show de Nando Reis estarão disponíveis a partir do dia 6 de maio, às 12h, exclusivamente pelo portal Meu Sesi (www.sesisp.org.br/eventos). A expectativa é de grande procura, então, é recomendável fazer o cadastro com antecedência para garantir a reserva na data.