Rapaz é atingido no ombro após ser alvo de tiros em Bauru

Dois policiais foram encaminhados ao local para averiguar a ocorrência. De acordo com o BO, a vítima relatou à polícia que estava em frente a um estabelecimento comercial quando um carro amarelo com quatro pessoas se aproximou dele e, então, começaram os disparos de arma de fogo, sem qualquer motivo, segundo ele.

Um rapaz de 20 anos ficou com o ombro ferido a bala após disparos de arma de fogo durante a madrugada da última quinta-feira (1) no Residencial Nova Bauru. O caso foi registrado em boletim de ocorrência (BO) como tentativa de homicídio.

O rapaz também teria informado que já trabalhou no estabelecimento onde foram disparados os tiros. No passado, teria tido um desentendimento com o proprietário do local. Ele não soube dizer quem seriam os autores da tentativa de homicídio, mas confirmou à equipe que, logo após os disparos, teria fugido pelas ruas do bairro em busca de ajuda.

O BO informa que os policiais não localizaram o local descrito pela vítima onde teriam ocorrido os disparos e também não encontraram testemunhas, projéteis e outros vestígios do crime. A vítima segue internada e não corre risco de morte.