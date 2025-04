Homem é preso após enforcar cadela e ameaçar vizinhas em Bauru

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Pandora foi encaminhada para atendimento veterinário em uma clínica particular, onde permanece sob tutela provisória. "O veterinário foi até a delegacia e constatou os maus-tratos. Ela estava desidratada e magra", comentou com o JC o cabo Rafael Lobato, que também atendeu a ocorrência. De acordo com ele, quando a PM a acolheu, Pandora tremia muito.

A PM tentou contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Bauru, mas não conseguiu por conta do horário, consta do documento policial.