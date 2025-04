Cantata de Páscoa 'Soberano Rei' traz mensagem de esperança e fé

A Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru realiza uma noite especial de adoração e celebração: a apresentação da cantata de Páscoa "Soberano Rei", pelo Coral da PIPB. O evento, aberto a qualquer interessado da cidade e da região, será nesta Sexta-feira Santa (18), às 19h30, no templo da igreja, localizado à rua Antônio Alves, 9-53, Centro de Bauru.

Sob a regência do maestro Ricardo Pinheiro dos Santos e direção de Flávia Maria Ferrari dos Santos, o coral trará ao público uma emocionante narrativa musical sobre a morte, ressurreição e retorno Jesus Cristo. A cantata será enriquecida pela narração de Irineu Neto e contará com solo de Talita Dalmédico.

A obra apresentada, "Soberano Rei", é uma cantata criada por Phil Mehrens, com arranjos do renomado Dave Williamson e tradução de Remo Vieira & Vittor Borges. Composta por oito músicas e duração aproximada de 40 minutos, a cantata une tradição e contemporaneidade com letras profundas e arranjos envolventes que exaltam a soberania e o retorno de Cristo.