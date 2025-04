Lençóis faz mutirão para zerar fila por ultrassons

Após realização dos diagnósticos e tratamento de doenças vasculares, o Mutirão da Saúde será retomado neste sábado (19), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), com exames de ultrassom para os pacientes que estão na fila de espera. A iniciativa é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, por meio de recurso no valor de R$ 400 mil relativo a duodécimo devolvido pela Câmara.

A realização dos ultrassons foi previamente agendada e segue até o dia 15 de junho. Esta etapa do mutirão deve receber mais de 100 pacientes por dia. Os exames foram contratados junto ao Hospital Nossa Senhora da Piedade e estão sendo feitos no Centro de Especialidades Médicas da instituição, na rua Edy Eurípedes Coneglian, nº 65.

"Estamos iniciando os exames de ultrassom para acabar com essa demanda reprimida que existe aqui em Lençóis Paulista. Isto foi proporcionado também com ajuda do Poder Legislativo", ressalta o prefeito André Paccola Sasso. "Só tenho agradecer a parceria e a oportunidade de levar saúde de qualidade à nossa população".