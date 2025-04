Dois novos radares iniciam operação em trechos da região

Dois radares entram em operação, a partir da 0h desta sexta-feira (18), em duas rodovias administradas pela concessionária Eixo SP. Os equipamentos estão instalados no km 156 mais 330 da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), a Jaú-Brotas, na pista sentido capital, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), e no km 15 mais 20 da rodovia Lourenço Lozano (SP-293), em ambos os sentidos, em Duartina (38 quilômetros de Bauru).

Em Dois Córregos, o limite de velocidade estabelecido no ponto onde está instalado o radar é de 80 km/h para veículos leves e de 60 km/h para veículos pesados. No trecho de Duartina, o limite de velocidade é de 60 km/h para todos os tipos de veículos.

Os aparelhos iniciam a fiscalização após homologação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas. A autorização para o início de operação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 10.