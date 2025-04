Unimed Bauru lança primeiro curso de Medicina de Emergência

O Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) acaba de lançar o seu primeiro curso de Medicina de Emergência, com início marcado para o mês de maio e término em outubro. A formação será realizada presencialmente, às quartas-feiras, das 19h às 23h, no auditório do hospital, localizado na avenida Doutor Arnaldo Prado Curvello, 10-110, Parque Santa Terezinha, em Bauru.

"A ideia surge mediante uma evolução e amadurecimento do corpo clínico que, vendo o aumento da complexidade e da demanda do Pronto Atendimento do Hospital Unimed Bauru, está focado em se aperfeiçoar para oferecer a melhor assistência", explica o anestesiologista e instrutor do curso, André Marcos de Oliveira.

Para ele, o grande diferencial do curso é ser completo, com vasta abrangência de temas e discussões de casos clínicos e práticos com profissionais destacados nesta área da saúde. A coordenação é dos médicos emergencistas Felipe Antônio Rischini e Júlio César Garcia de Alencar. Além deles, o curso contará com 13 instrutores renomados, com expertise em medicina de emergência e no cuidado ao paciente grave.