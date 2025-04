Sesi Bauru cai diante do Praia Clube e Darlan se despede 

O Sesi Bauru foi para a partida decisiva das quartas de final com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Lukas Bergmann, Éder, Darlan e Pureza.

O primeiro set da partida começa com os dois times trocando viradas de bola, com o Sesi Bauru conquistando a primeira vantagem na pressão de saques e pontuando com Darlan no fundamento, chegando ao 10 a 7 e forçando a primeira parada do Praia Clube. O time da casa consegue administrar a vantagem com boas passagens de saque, mas para pela primeira vez em 16 a 13, após pontos de sequência do time de Uberlândia. A parada tem efeito imediato, com dois pontos do Sesi Bauru na cobertura defensiva e erro adversário, levando ao segundo pedido de tempo mineiro. A equipe visitante cresce nos saques, pontua duas vezes no fundamento e encosta em 20 a 19, na segunda parada do Sesi Bauru. O set se estende e chega a mais de 50 minutos de duração com os dois times conseguindo chegar ao set point mas sem sucesso para fechar a parcial. Após muito equilíbrio, o Praia Clube conquista o primeiro set em 39 a 41 no erro de ataque bauruense.

Após a maratona no primeiro set, o Praia Clube começa a segunda parcial em vantagem, abrindo 6 a 9 na dificuldade do Sesi Bauru na virada de bola. O time de Uberlândia segue crescendo na parcial, vê o time de Bauru errando mais ofensivamente, com a segunda parada do Sesi Bauru já em 7 a 13. A equipe visitante cresce no set e o Sesi Bauru não consegue reagir na virada de bola, com o Praia Clube fechando o segundo set em 12 a 25.