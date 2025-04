Com reforma tributária, Bauru arrecadará 10% a mais em 10 anos

É o caso, por exemplo, do segmento de prestação de serviços, um dos pilares mais representativos da economia de Bauru. "Para estas empresas, a tributação vai aumentar, mas elas terão créditos tributários gerados a partir de impostos pagos, por exemplo, ao contratarem um advogado, uma publicidade, um serviço de Internet. E poderão usar estes créditos para abater o valor do imposto devido, acabando com aquela tributação oculta, ou seja, imposto incidindo sobre imposto", afirma.

Já os consumidores, Luciana Grillo pontua, além de terem maior ciência sobre os impostos que pagam, também poderão, futuramente, ser beneficiados com a redução das alíquotas, sem perda de arrecadação dos entes federativos, visto que o novo sistema possui mecanismos para inibir a sonegação e a inadimplência fiscal.

"Além disso, há o cashback para pessoas cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Elas terão a devolução de parte deste imposto em conta corrente, como é o caso das compras de supermercado, produtos e serviços em geral, ou então desconto no valor da própria compra, como é o caso do botijão de gás e das contas de energia elétrica, água, telefonia e Internet", detalha.