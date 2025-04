'Fazemos nossa parte', afirma Tarcísio sobre exames em Bauru

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse durante entrevista coletiva em Lençóis Paulista (40 quilômetros de Bauru) na semana passada que "a gente tem feito nossa parte" para diminuir a longa fila para exames em consultas que se acumulou ao longo dos anos e continua a crescer em Bauru.

A declaração do governador veio em resposta a uma pergunta sobre o que o governo estadual tem feito para combater o problema. No mês passado, reportagem do JC mostrou que a fila de espera ao exame de endoscopia, por exemplo, chega a 523 anos.

"A gente tem que separar a responsabilidade do Estado [de São Paulo]", afirmou Tarcísio antes de mencionar uma série de programas da Saúde estadual implementados em seu governo.