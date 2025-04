PDT 'Cirista' de Bauru se manifesta

Nós, da ala do PDT cirista, nacionalista e desenvolvimentista, estamos vindo a público expor a diminuição orgânica e partidária do PDT Bauru, pelas seguintes razões.

A recente candidatura do professor Xaides à prefeitura de Bauru escancarou um cenário preocupante dentro do PDT local. Mesmo tendo recebido vultosos recursos do partido - valores consideráveis que poderiam ter impulsionado uma campanha competitiva - Xaides teve um desempenho eleitoral pífio, ficando abaixo de candidatos que contaram com muito menos estrutura e verba, como é o caso do representante do PSOL.

A pergunta que fica é: como um candidato com tamanha vantagem financeira não conseguiu mobilizar o eleitorado? A resposta pode estar menos nas urnas e mais nos bastidores. Xaides, ao invés de construir uma campanha plural e representativa, preferiu transformar o PDT em projeto pessoal, esvaziando o partido de sua diversidade histórica.