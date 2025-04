Carreta com etanol perde freio e quase cai na rodovia Jaú-Barra

Jaú - Uma carreta carregada com 30 mil litros de etanol por pouco não se envolveu em uma tragédia na tarde desta quarta-feira (16), em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Após pane no freio, o veículo atingiu o mastro de uma bandeira na entrada da cidade e parou a poucos metros de um barranco às margens da rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), a Jaú-Barra Bonita, que tem fluxo intenso de veículos.

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a carreta trafegava pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no sentido Bauru-Jaú, quando, por volta das 13h30, na altura do quilômetro 183 mais 800, o motorista percebeu uma pane no freio quando fazia o retorno.

Após perder o controle da direção, o veículo atingiu sistema de drenagem e, na sequência, a cabine chocou-se contra o mastro da bandeira, imobilizando-se no canteiro central, bem próximo ao barranco. Por sorte, o condutor não sofreu ferimentos. Além de viaturas da concessionária, o Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.