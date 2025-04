Instituição de Bauru adere ao modelo de Escola Cívico-Militar

A Escola Professor Durval Guedes de Azevedo, em Bauru, aderiu ao modelo de Escola Cívico-Militar. A Instituição de ensino se inscreveu no projeto durante a segunda rodada da consulta pública, realizada entre os dias 7 e 9 de abril. Uma terceira rodada ocorre entre estas terça-feira (15) e quinta-feira (17). A decisão foi publicada no Diário Oficial de São Paulo nesta terça e inclui outras 34 escolas — sendo uma da capital, quatro na região metropolitana, duas no Litoral e as demais no Interior.

No dia 25 de abril de 2025, após as três rodadas da consulta pública, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informará as escolas selecionadas para receberem o Programa das Escolas Cívico-Militares, a partir do segundo semestre de 2025. O plano é que 100 escolas adotem o modelo. Caso mais de 100 escolas sejam aprovadas na consulta pública, serão adotados critérios de desempate para a seleção das unidades, informa a Seduc.

Em Bauru, o novo modelo foi alvo de embates entre interessados na implementação e a subsede do município do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp). A confusão começou em julho de 2024, quando as escolas Durval Guedes e a Professor Morais Pacheco demonstraram interesse em atuar no novo molde.