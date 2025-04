IPTU: quitação à vista com desconto acaba hoje

A Prefeitura de Bauru lembra aos contribuintes que o pagamento da parcela única com desconto do IPTU acaba nesta terça-feira (15). Os contribuintes que optaram pelo IPTU Digital terão desconto de 10% no pagamento à vista, até terça-feira, e devem acessar o boleto online, disponível em www.bauru.sp.gov.br/iptu. Aqueles que não fizeram essa opção terão desconto de 5% no pagamento à vista, também até esta data, e os carnês foram entregues pelos Correios. Para os imóveis sem edificação, além do IPTU, a CIP está liberada para pagamento. Tanto com o IPTU Digital quanto com o carnê ainda será possível o pagamento à vista até o dia 15 de maio, sem incidência de juros, mas também sem desconto.