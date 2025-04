Homem deixa festa, tenta voltar para casa a pé e morre atropelado

Bofete - Um homem de 31 anos morreu atropelado, na madrugada deste domingo (20), em Bofete, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após sair de uma festa e tentar retornar a pé para sua residência, em Porangaba, município vizinho. O veículo envolvido no acidente não foi localizado. O caso, registrado como morte suspeita, será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em patrulhamento pela rodovia Camilo Príncipe de Moraes (SP-141) avistou o corpo de um homem sem documentos no acostamento, por volta das 4h, no quilômetro 81 mais 200 metros, e acionou a Polícia Militar Rodoviária.

Posteriormente, a vítima foi identificada como João Luiz de Oliveira Cubas. O irmão dele contou à polícia que ele saiu de casa na noite de sábado (19) com um amigo para ir até uma festa em Bofete. Quando o amigo retornou, ele decidiu ficar mais um pouco e voltar com outro conhecido, que foi até o carro comer um lanche e acabou dormindo.