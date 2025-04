DAE vai abrir inscrições para concursos públicos

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru publicou o edital dos concursos públicos para os cargos de desenhista técnico projetista, operador de máquinas, topógrafo, encanador, técnico de educação e gestão ambiental, soldador e leiturista e entregador de avisos.

Segundo o DAE, as inscrições para os sete concursos devem ser realizadas das 9h do dia 7 de maio até as 16h do dia 21 de maio, exclusivamente no site da Prefeitura de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área 'Concursos Públicos'.

Confira os salários

Desenhista Técnico Projetista

Escolaridade/Pré-requisito: Ensino Médio Completo e curso Técnico Profissionalizante em área afim

Vencimentos: R$ 2.750,36 mais benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação

Carga horária: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 75,00