Menor temperatura do ano em Bauru anuncia chegada de frente fria

Bauru registrou, no início da manhã desta terça-feira (22), às 6h25, a menor temperatura do ano, até o momento: 15,2 graus, segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). O instituto também prevê a proximidade de uma frente fria a partir de quinta-feira (24). Já a última chuva no município ocorreu no sábado (19), mas o volume de água não chegou a 1 milímetro.

De acordo com os registros do IPMet, a temperatura mínima extrema em janeiro foi de 16,1 graus; em fevereiro, 18,8; e em março, 16,4 graus.

A previsão do instituto para os próximos dias é de predomínio de sol nesta terça e quarta-feira (23), sem expectativa de chuva no Interior do Estado de São Paulo.