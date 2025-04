Ferido a faca em briga familiar, homem é reanimado em Bauru

Ferido a faca em briga familiar, um homem de 40 anos foi reanimado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no Jardim Marajoara, em Bauru. A ocorrência de lesão corporal de natureza grave com risco de morte foi registrada pela Polícia Civil na noite deste domingo (20), dia de Páscoa.

De acordo com o documento policial, populares informaram que o responsável pela agressão foi o cunhado da vítima. A ação, inclusive, foi filmada. O homem foi ferido no tórax e sofreu uma parada cardíaca em seguida, como consta no registro.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o golpe aconteceu em via pública. Depois da confusão, o autor fugiu em um veículo preto, relataram testemunhas. No Pronto-Socorro Central (PSC), os policiais foram comunicados que o estado de saúde da vítima permanece grave e há risco de morte.