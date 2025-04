Ladrão com faca rouba moto e deixa cair celular na fuga em Bauru

Dois assaltantes armados com faca renderam um jovem de 23 anos e roubaram a moto dele, na noite deste domingo (20), no Jardim Contorno, em Bauru. Na fuga, um dos ladrões deixou cair seu aparelho celular, que foi apreendido pela Polícia Militar (PM) e apresentado no plantão policial.

O fato ocorreu por volta das 21h30. A vítima contou à PM que seguia em direção à sua moto, uma Honda CG 160 Fan, estacionada na rua João Casarin, quando foi abordada por dois homens.

De acordo com o relato do jovem, a dupla anunciou o roubo e um dos criminosos tentou golpeá-lo com uma faca. Com medo, ele saiu correndo e o veículo acabou sendo levado pelos autores.