É falta de vergonha na cara

Enquanto o País retrocede por falta de aprovação de projetos que priorizam clamores da população, um Congresso, quase paralisado, com um governo improdutivo sugerindo também que seja debatido o projeto afrontoso de anistia total e irrestrita aos vândalos, ou criminosos brasileiros que tentaram, sob a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, dar um Golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, é muita falta de vergonha na cara e compromisso com a Nação.

E esses 260 deputados da Câmara (sendo 143 destes membros de partidos com ministérios neste governo) que, lamentavelmente, assinaram documento dando seu apoio a esse desonroso projeto, certamente são cúmplices também deste frustrado e macabro plano de novamente transformar o nosso País num repugnante e indigno regime ditatorial...

Na realidade, esses parlamentares que tampouco honram seus votos que receberam nas urnas vivem da miséria de ideias...