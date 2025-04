Bracell: 100 vagas para o programa Jovem Aprendiz

A Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel, está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.bracell.com/carreiras/programachegajunto/aprendiz/ até esta sexta-feira (11). Ao todo, são 100 vagas destinadas a jovens de 18 a 22 anos e para pessoas com deficiência (PCD), sem limite de idade.

O programa é voltado para jovens residentes em Lençóis Paulista, Bauru, Botucatu, Areiópolis, São Manuel, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Agudos e Macatuba. A companhia disponibiliza transporte fretado. Os selecionados terão jornada de 30 horas semanais, em regime presencial, e o programa tem duração de até dois anos, com início previsto para junho de 2025.

Além da bolsa-auxílio de R$ 1.341,82, os aprendizes contarão com refeitório no local, wellhub (gympass), planos médico e odontológico, seguro de vida e trilha de desenvolvimento.