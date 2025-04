Evento mostra como Bauru pode doar R$ 34 mi do IR para projetos

Mesmo sem pagar nada a mais, apenas 2,9% dos contribuintes de Bauru utilizaram a opção de destinar até 6% do valor do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para fundos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa em 2024. O potencial de arrecadação local ultrapassa os R$ 34 milhões, mas apenas R$ 1 milhão foi efetivamente destinado no ano passado.

Para esclarecer dúvidas e incentivar mais contribuintes a aderirem à prática, será realizado no próximo dia 16 de abril, às 14h, na sede da delegacia regional da Receita Federal em Bauru, o evento "IRPF 2025 Descomplicado - Declaração e Destinação do Imposto Devido", com entrada gratuita. O encontro é voltado a contabilistas, empresários, organizações sociais e conselhos municipais, reunindo especialistas da Receita Federal e representantes de entidades locais.

A ação é promovida pela AEAPS (Associação das Entidades Assistenciais de Bauru), em parceria com a Receita Federal, ACIB (Associação Comercial e Industrial de Bauru), Sindcon e Sescon-SP.