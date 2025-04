Condenado por latrocínio é capturado pela PM em Bauru

A 1ª Companhia da Polícia Militar prendeu, em Bauru, um homem de 29 anos que estava foragido da Justiça e cumpria pena por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Ele não retornou à unidade prisional quando terminou a primeira saída temporária do ano, no último dia 17 de março.

Segundo a corporação, o indivíduo foi localizado na última segunda-feira (7), durante patrulhamento na quadra 3 da rua Laércio Bastos Pereira, no Jardim Estoril 4. Ao avistar a viatura, ele tentou se esconder atrás de dois veículos, mas foi abordado. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, o homem não apresentou documentos e forneceu o nome do irmão.

Conduzido ao Plantão Policial, ele insistiu na identidade falsa, mas depois confessou seu verdadeiro nome e foi preso novamente. Agora, ele cumprirá a pena em regime fechado.