Baep recupera carro e prende dois suspeitos de furto em Bauru

Neste domingo (6), policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recuperaram, durante patrulhamento preventivo no Parque Roosevelt, em Bauru, um veículo que havia sido furtado no município.

Segundo a corporação, a equipe avistou um Ford Ka branco, modelo hatch, e, ao consultar o emplacamento, constatou que havia uma denúncia recente de furto. Imediatamente, os policiais abordaram os dois ocupantes, que foram submetidos à revista pessoal. Nada de ilícito foi encontrado com eles nem no interior do veículo.

Os suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram à disposição da Justiça. O carro foi devolvido ao proprietário.