Guanda Baterias vence o 3.º Torneio de Biribol por Equipes

A equipe Guanda Baterias sagrou-se campeã da terceira edição do agora tradicional Torneio de Biribol por Equipes do Bauru Tênis Clube. A modalidade, resgatada pelos associados em 2023, reuniu 64 jogadores distribuídos em 16 times, todos formados por sócios. Comemoraram o título os betecistas Tobé Janeiro, Fábio Rodrigues, Leandro Souza e Claudinho Petroni.

O vice-campeão foi o time Pátio do Chopp, com Cargaret, Apu, Henrique Coube e Eduardo Rollo. Já o 3.º lugar ficou com o BTC Restaurante-Bar, que contou com os jogadores Fernando, Zakir, Erickson e Jean. A competição premiou individualmente Zakir, como Revelação, Pedro Cardoso, o Craque do Campeonato (MVP), e foram eleitos para a Seleção do Torneio os atletas Cargaret, Jackson, Erickson e Claudinho Petroni.

Ao término do campeonato, também houve homenagem a Eduardo Gomes Pegoraro, ex-diretor e conselheiro do BTC, pela dedicação na retomada do biribol no clube. Os coordenadores do campeonato foram os associados Carlos Eduardo Portezani, o Cae, Waltinho Folks e Wladimir Costa Junior, o Boi, que contaram com o apoio da diretoria betecista.