Ingresso do Zoo de Bauru passará para R$ 7 a partir de maio

A partir de 1 de maio, o ingresso entrar no Zoológico Municipal de Bauru passará para R$ 7,00 por pessoa. Atualmente, custa R$ 5,00. O decreto com o aumento foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (8). O preço do ingresso não era corrigido desde junho de 2021, portanto há quatro anos, informa a assessoria da prefeitura.

A cobrança de ingresso com valor integral é válido para crianças a partir de 5 anos de idade. As crianças abaixo desta idade são isentas da cobrança. Já as pessoas com 60 anos ou mais pagam meia-entrada, que agora passa a ter o valor de R$ 3,50. A meia-entrada também é válida para os estudantes, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único com renda familiar mensal de até dois salários mínimos.

Possuem direito a meia-entrada os coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares do quadro de apoio das escolas estaduais e municipais, e os professores da rede pública estadual e municipal. Toda a arrecadação da bilheteria é revertida ao Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico de Bauru.