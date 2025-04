Ivan Canela é o novo técnico do Noroeste

O Esporte Clube Noroeste contratou o treinador Ivan Canela, 38 anos, para comandar o time de Bauru na Copa Paulista 2025. Ele se mudará para a cidade na próxima semana, mas já alinha, desde esta terça-feira (8), o novo grupo de jovens jogadores que fará parte da competição. O início da pré-temporada está previsto para a primeira semana de maio.

Ivan Ricardo Flor, mais conhecido no futebol como Ivan Canela (apelido de infância), faz parte da nova geração de treinadores e tem o perfil que a SAF do Norusca busca para esta competição do segundo semestre: qualidade para trabalhar com atletas jovens e tirar deles o máximo de rendimento.

O treinador subiu o Catanduva da “Super” Série B do Campeonato Paulista, quarta divisão à época, que iniciou com 36 times. Sob seu comando, o Santo obteve, em 2023, 12 vitórias em 28 jogos, sagrando-se vice-campeão. No ano seguinte, pela Série A3, foram 10 vitórias em 16 jogos. O segundo acesso consecutivo ficou pelo caminho nas quartas de final. Já em 2025, no mesmo Catanduva, pela terceirona de São Paulo, Ivan Canela levou o clube novamente até as quartas de final.