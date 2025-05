Bauru: ônibus estacionado na rua é destruído por incêndio; VÍDEO

Um ônibus particular que estava estacionado na quadra 1 da rua Julia Ribeiro Vecchi, no Parque Jaraguá, em Bauru, pegou fogo no final da noite desta sexta-feira (2).

As chamas e a fumaça chamaram atenção de moradores próximos, que enviaram vídeos ao JCNET/Sampi do momento em que o coletivo era consumido pelo incêndio.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), não havia ninguém no veículo quando o fogo teve início. Ele ficou destruído, mas nenhum imóvel próximo foi atingido.