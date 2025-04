Assalto a banco semelhante ao de Bauru foi registrado em Caçapava

É o caso do número de homens envolvidos na ação, idêntica nos dois municípios. Segundo a Polícia Civil, quatro indivíduos renderam funcionários em ambos os casos.

Há pouco mais de seis meses, um assalto muito semelhante ao registrado nesta segunda-feira (7) contra o Banco do Brasil do Mary Dota, em Bauru, ocorreu em Caçapava, onde uma agência da mesma instituição foi roubada e alguns vizinhos registraram a ação dos criminosos.

Da mesma forma, o horário foi muito semelhante: os assaltos foram praticados por volta das 16h30. Como as agências estavam fechadas, tanto em Bauru quanto em Caçapava não havia clientes no interior do banco. Os assaltantes também não ostentavam armamentos como fuzis, por exemplo.