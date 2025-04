Conselho da Pessoa Idosa encerra nesta terça as inscrições

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social, e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Comupi), informam que serão encerradas nesta terça-feira (8) as inscrições para eleição de membros da sociedade civil no Comupi, para o biênio 2025/2027. As inscrições são para as vagas remanescentes e devem ser feita nos e-mails comupibauru@gmail.com e conselhossmasbauru@gmail.com

A indicação deverá ser encaminhada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) por ofício, em papel timbrado, com a qualificação completa dos indicados e assinatura do respectivo representante legal, e anexando a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, assim como a declaração de responsabilidade, conforme os anexos do edital de abertura das inscrições, disponível no Diário Oficial do dia 1 de abril.

A eleição está prevista para o dia 24 de abril, às 8h30, na Casa dos Conselhos. As vagas remanescentes para o Comupi são as seguintes.