Bauru: homem não aceita separação e agride esposa e filha grávida

Um homem de 43 anos, que não aceita o pedido de separação feito por sua esposa, de 44, chegou embriagado na casa onde ainda residem, na última sexta-feira (4), e agrediu tanto a mulher quanto a filha do casal, que está grávida de 14 semanas. Segundo as vítimas, ele também teria dito que mataria a companheira antes de uma suposta separação, consta do boletim de ocorrência registrado neste domingo (6), na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

De acordo com o documento, houve um desentendimento entre o casal, o que levou a filha, de 26 anos, a telefonar para a avó paterna para reclamar do comportamento do pai. O homem tomou o celular das mãos dela e arremessou o aparelho contra a jovem. Em seguida, ainda segundo o boletim de ocorrência (BO), ele a chutou na perna, além de arremessar um ventilador e a porta de um guarda-roupa contra ela. Durante a confusão, também desferiu um soco no rosto da esposa.

As vítimas receberam atendimento médico, e o agressor deixou o imóvel. Ele ainda não foi localizado pela Polícia Civil e o caso segue sob investigação da DDM.