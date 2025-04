Prisão perpétua no Brasil

Necessário citar que essa punição já existiu no nosso País e foi abolida nos anos 30, no governo Getúlio Vargas. Ressurgiu em 1969, introduzida pela Junta Militar que substituiu o presidente Costa e Silva. E, finalmente, foi abolida novamente em 1978.

Com o aumento da criminalidade, assassinatos, latrocínios e feminicídios, sempre ressurge nos programas policialescos de TV o debate sobre a implantação da prisão perpétua aqui no Brasil.

No entanto, a prisão perpétua é aplicada em quase todos os Países do mundo. Incluindo a maioria dos países da União Europeia que são elogiados em respeitar os direitos humanos e terem um sistema carcerário mais humanizado do que no Brasil e nas outras nações de 3º mundo.

No entanto, mais cedo ou mais tarde vamos ter que rediscutir a prisão perpétua aqui no Brasil. Mas para isto ocorrer só com o advento de uma nova Constituição, porque a atual não permite.

E o debate não pode ser movido com a emoção e sim com a razão. Sabemos sim que a desigualdade social é um dos indicadores do aumento da criminalidade, mas não é preponderante e predominante.