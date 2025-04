Fogo destrói 3 ônibus circulares estacionados em terreno de Jaú

Um incêndio destruiu três ônibus circulares, estacionados em um terreno no Jardim Nova Jaú, em Jaú (54 quilômetros de Bauur), na manhã deste sábado (5). As informações são da página do Facebook Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú. Não há informação sobre pessoas feridas.

Os veículos da Viação Jauense, concessionária do transporte público da cidade, estavam estacionados em uma área próxima à garagem da empresa.

Equipes dos Bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio, que primeiro atingiu um dos veículos e se alastrou rapidamente pelos outros dois.