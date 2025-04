Homem se irrita com atendimento, danifica UPA e é preso em Bauru

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta terça-feira (8), após se irritar com o atendimento que estava recebendo e quebrar uma porta de vidro no interior na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Geisel, em Bauru.

De acordo com o registro policial, antes de desferir um soco na porta de vidro do atendimento da pediatria, danificando-a, o suspeito ofendeu funcionários da unidade de saúde.

Em razão do ato, ele sofreu ferimentos na mão, que foram suturados na própria UPA. Posteriormente, foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado por dano qualificado.