Mulher é vítima de sequestro-relâmpago em Bauru

Uma mulher de 58 anos foi vítima de um sequestro-relâmpago, na noite desta segunda-feira (7), em Bauru. Ela foi obrigada a transferir R$ 1 mil via Pix para uma conta dos criminosos, após ter o veículo que dirigia bloqueado pelo automóvel dos assaltantes, na avenida José Vicente Aiello, no Parque das Nações, por volta de 20h30.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), ela seguia sentido Lago Sul em um Volkswagen T-Cross, quando um Ford Ka modelo antigo, com dois homens armados, impediu a passagem. Com revólveres nas mãos, a dupla entrou no carro dela e seguiu em direção ao bairro Chácaras Cardoso. Entre as propriedades da região, acessaram uma estrada de terra e pararam o veículo para obrigá-la a fazer a transferência.

Ainda de acordo com o BO, os ladrões a liberaram sem machucá-la, mas levaram seu automóvel, supostamente para dificultar o pedido de socorro, pois o veículo foi abandonado no mesmo bairro. Os criminosos fugiram.