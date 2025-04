Alunos da Unesp Bauru ocupam RU em protesto por mais refeições

Cerca de 300 estudantes da Unesp Bauru ocuparam o Restaurante Universitário (RU) em protesto que reivindica o aumento da quantidade de refeições disponíveis, contra a terceirização do refeitório e pedindo o fim do sistema de reservas. O ato, um "panelaço" e um "entraço" (ocupação do restaurante), ocorreu das 11h às 13h desta terça-feira (8) e contou com o apoio de funcionários da própria instituição.

O sistema de reservas consiste em uma plataforma a qual os alunos precisam acessar para garantir a refeição. No entanto, por conta da baixa disponibilidade e alta concorrência, a alimentação acaba cedo e deixa boa parte dos alunos sem a benesse.

Os estudantes usaram as redes sociais para ameaçar greve, caso suas demandas não sejam atendidas. De acordo com Muriel Trotti Veronezzi, um dos organizadores do Conselho Estudantil da Unesp Bauru (Ceub), entidade responsável pela convocação do ato, a quantidade disponível de refeições é insuficiente para atender os alunos.