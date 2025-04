Morre aos 66 anos Marinho, servidor e 'herói silencioso' em Bauru

A rotina das equipes de tapa-buracos começa às 7 horas, com a preparação do material na usina. O deslocamento até os pontos de trabalho costuma ocorrer por volta das 8 horas. Mário morreu logo no primeiro serviço do dia

A Secretaria de Obras suspendeu temporariamente as atividades da equipe que trabalhava com Mário. A Prefeitura de Bauru publicou uma nota em que lamenta o falecimento do servidor. “A Prefeitura de Bauru se solidariza com a família e os amigos neste momento de dor e tristeza, e informa que a Secretaria de Obras está dando suporte aos familiares do servidor”, afirmou em nota encaminhada à imprensa.