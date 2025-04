Homem é espancado por grupo e socorrido em estado grave em Bauru

Um motorista de 41 anos foi socorrido em estado grave, inconsciente, no início da manhã desta segunda-feira (7), após ser espancado por um grupo de pessoas em frente a uma adega no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru. Os autores da agressão não foram identificados.

De acordo com o registro policial, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu com ferimentos graves e encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde seria entubado e passaria por exames.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela unidade e seguiu até o endereço dos fatos, onde populares relataram que a vítima foi agredida após parar o seu caminhão na via e discutir com algumas pessoas.