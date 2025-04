Master Feminino de Bauru participa do Campeonato Nacional

O Time Master Feminino de Bauru se prepara para participar do Campeonato Master, que integra o calendário da Federação Brasileira de Basquetebol Master (FBBM). A competição ocorrerá em Niterói (RJ), de 1 a 4 de maio de 2025, e contará com a participação da equipe de Bauru, que competirá na categoria 40.

O basquetebol master é um dos maiores movimentos esportivos do Brasil para pessoas acima de 30 anos, com categorias que variam de 30 a 75 , no masculino, e de 30 a 65 , no feminino. Com o crescimento do basquetebol máster no país, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, com cerca de 10.000 praticantes.

Lançado em 2021, o time feminino de Bauru conta com ex-atletas profissionais, algumas com títulos importantes como campeãs paulistas, campeãs brasileiras e medalhistas em Jogos Regionais e Jogos Abertos. Entre as jogadoras estão Bia, medalhista de bronze no Pan-Americano de Basquete Master no México, e Tininha, campeã mundial pela Seleção Brasileira.