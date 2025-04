‘Fui amarrada e amordaçada’, diz vítima de roubo a banco em Bauru

A primeira vítima rendida pelos quatro criminosos que assaltaram uma agência do Banco do Brasil no fim da tarde desta segunda-feira (7) no Núcleo Mary Dota, em Bauru, revelou ao JCNET que foi trancada pelo grupo em um banheiro do estabelecimento. Armados, encapuzados e usando luvas, os ladrões entraram no prédio pelo telhado e surpreenderam a funcionária sozinha, no pavimento superior do banco, quando ela se preparava para encerrar o dia de trabalho.

“Eles me amarraram, colocaram uma mordaça na minha boca para eu não gritar e avisar quem estava embaixo (no térreo) e me trancaram no banheiro. Quando a polícia chegou, demoraram para me encontrar, porque o segurança achou que eu já tinha ido embora”, detalha.

De acordo com a vítima, seis funcionários da agência foram feitos reféns pelo bando. Um dos integrantes da quadrilha ficou no pavimento superior, enquanto os demais, depois de perguntarem à mulher onde ficava o cofre, foram até o piso térreo, quando os outros cinco trabalhadores foram rendidos. Nenhum deles ficou ferido. “Eles só falaram para eu ficar quieta, que nada aconteceria”, relembra a primeira vítima.