Testemunhas de Jeová farão eventos especiais em abril

As Testemunhas de Jeová iniciarão uma campanha com um mês de duração para convidar moradores de Bauru e região para dois eventos especiais em abril. Na noite do próximo sábado (12), as Testemunhas de Jeová ao redor do mundo se reunirão para a Celebração anual da morte de Jesus Cristo. Nos anos anteriores, o evento atraiu mais de 20 milhões de pessoas no mundo todo.

"Todos os anos, milhões de Testemunhas de Jeová convidam outros para se juntarem a elas e relembrar a morte de Jesus Cristo", disse Carlos Shishido, porta-voz das Testemunhas de Jeová. "O objetivo desta campanha é convidar o maior número de pessoas possível para este evento especial."

A Celebração anual da Ceia do Senhor incluirá um discurso destacando a importância da morte de Jesus e como a humanidade pode se beneficiar desse sacrifício.