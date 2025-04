Delegados ausentes devem manifestar interesse em seguir na função

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Planejamento (Seplan), convoca os delegados titulares e suplentes da revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo (LUOS), representantes da sociedade civil, que não compareceram nas reuniões públicas no mês de fevereiro, para a manifestação de interesse em seguir na função.

A convocação, com a relação dos delegados que não estiveram nas reuniões e portanto devem se manifestar, foi publicada no Diário Oficial do dia 27 de março. Os convocados devem comparecer na Seplan até sábado (5) com os documentos pessoais e comprovante de residência para atualização de dados.

Os delegados citados deverão comparecer até sexta-feira (4), das 8h30 às 17h e das 18h às 20h. O último dia para comparecer será no sábado, das 10h às 15h. A Seplan fica na rua Wenceslau Braz, 8-8 (antiga CPFL). Os delegados interessados em seguir no processo devem fazer a assinatura do termo de compromisso e interesse de continuidade no processo de revisão do Plano Diretor e da LUOS. Já aqueles que não tiverem interesse devem preencher o termo de renúncia expressa da vaga. Os delegados que não comparecerem serão automaticamente excluídos do processo, com desistência tácita da vaga.