Markinho segura PLs de terrenos em medida que estranha vereadores

O JC questionou se Markinho não concorda com a liberação gradual dos projetos aprovados no conselho, já que o envio de propostas é ato discricionário do governo, e o presidente afirmou que "esse ponto foi perguntado e eu estou aguardando a resposta do governo". A reportagem informou que, nos documentos a que teve acesso, não há indagação nesse sentido. "Eu realmente não consigo te explicar. Você não está entendendo", disse Markinho.

O presidente posteriormente compareceu ao JC. Disse que a medida vem para evitar questionamentos sobre por que um projeto é aprovado antes do outro. Markinho disse que recebe telefonemas de empresários com indagações do gênero.

Ele mencionou o caso de uma empresa que, em razão do número de funcionários, pôde obter uma área no distrito sem licitação. O emedebista disse que tenta explicar "muito superficialmente" os motivos. "Mas eu não quero nem receber ligação de empresário. Estou tentando evitar receber ligação de empresário", pontuou.