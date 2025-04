Polícia Civil prende megafornecedor de drogas no atacado em Bauru

Policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam em flagrante, no início da tarde desta terça-feira (8), dois homens, de 30 e 35 anos, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O primeiro, segundo a polícia, é considerado o maior fornecedor de drogas "no atacado" de Bauru. Com ele, além de grande quantidade de entorpecentes, foram apreendidos R$ 32,4 mil em dinheiro.

De acordo com a Dise, a equipe de investigação da unidade já vinha monitorando há algum tempo o homem de 30 anos. "O investigado comprava droga em grande quantidade e as armazenava em diversos endereços espalhados pela cidade de Bauru para depois vendê-las no atacado para traficantes locais", conta, por meio de nota, o delegado da especializada Luciano Faleiro Rezende.

Ele foi preso quando saía de um imóvel no Núcleo Octávio Rasi para realizar entregas de entorpecentes com seu Jeep/Compass e chegou a quebrar o celular quando percebeu que seria abordado. Na casa, os policiais civis encontraram dois carregadores de pistola 9 mm, porções brutas de maconha, haxixe, crack e cocaína e porções já embaladas contendo o nome de biqueiras conhecidas.