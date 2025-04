Bauru Basket vence confronto direto contra o União Corinthians

Desde o primeiro quarto, os donos da casa impuseram um ritmo forte, com domínio dos rebotes. O técnico Paulo Jaú valorizou a atuação coletiva e o foco defensivo: "Precisamos parabenizar todo mundo. Todos foram muito bem, tanto ofensiva quanto defensivamente. Conseguimos executar o plano de jogo, minamos pontos fortes do adversário e conseguimos sair com um resultado importante dentro de casa", disse o treinador.

Com o resultado, o time bauruense chegou à 18ª vitória em 31 rodadas (58,1% de aproveitamento) - números que deixam a equipe na 5ª colocação do torneio nacional. O União Corinthians, por sua vez, permanece na 7ª posição, agora com 16 vitórias em 30 partidas.

Na noite desta sexta-feira (4), o Bauru Basket mostrou sua força no ginásio Panela de Pressão e venceu com autoridade o União Corinthians, em partida válida pelo NBB Caixa. O triunfo foi ainda mais especial por se tratar de um confronto direto na tabela e pela diferença no placar: o Dragão superou o adversário por 89 x 69, uma margem maior do que a derrota sofrida no 1º turno.

O comandante também destacou a importância da entrega dos jogadores que vieram do banco. "Eu sempre falo para eles: quando entrar na quadra, pensem primeiro em defender. Esse é o aspecto mais importante. No ataque, as coisas vão começar a fluir. Isso aconteceu hoje. Rodamos bem o elenco e os atletas ganharam confiança — isso é essencial para os playoffs", completou Jaú.

Números

Entre os destaques individuais, o ala Wesley Mogi se sobressaiu com um duplo-duplo: 12 pontos, 14 rebotes, além de 3 assistências e 3 roubos de bola. O cestinha da partida foi Dontrell Brite, com 20 pontos - o "The Flash" também distribuiu 7 assistências e pegou 3 rebotes. Os pivôs Andrezão e Brandão também brilharam, com 14 e 13 pontos, respectivamente. Pelo lado adversário, Duane Johnson foi o maior pontuador, com 12.

Sequência

O Dragão permanece na Cidade Sem Limites para seu próximo compromisso. No dia 13 (domingo), às 18h, a equipe recebe o Flamengo no ginásio Panela de Pressão. E o duelo tem um peso histórico: será a partida de número 600 do Bauru Basket na história do NBB Caixa.