Termas Pacu inaugura praia com piscina de ondas; veja fotos

Nesta sexta-feira (4), o Termas Pacu, em Mineiros do Tietê (SP), inaugurou sua nova atração: a Praia com Piscina de Ondas. A abertura marcou também o início do Festival Praiou, o maior evento do parque.

Com trio elétrico, atrações musicais, Pacu Dance, recreação e personagens interativos, o festival promete animar os fins de semana e reforça o conceito de “praia o ano todo” no interior paulista.

Serviço: